Alle 15 si gioca Parma contro Sassuolo. Strefezza e Pellegrino sono titolari per il Parma, mentre Cuesta non figura tra i convocati. Grosso schiera un tridente in attacco. Le due squadre, già salve e con il campionato concluso con largo anticipo, affrontano l’ultima giornata senza obiettivi di classifica. La partita si svolge senza particolari tensioni, con entrambe le squadre che cercano di chiudere la stagione in modo positivo.

(4-3-3): Turati; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All: Grosso (5-3-2): Suzuki; Delprato, Circati, Troilo, Valenti, Valeri; Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino. All: Cuesta Il fischietto di Parma-Sassuolo sarà Niccolò Turrini della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale e Marco Trinchieri, con quarto ufficiale Livio Marinelli. L'addetto al Var sarà Antonio Giua a e AVAR Ivano Pezzuto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 15 Parma-Sassuolo: Strefezza-Pellegrino per Cuesta, Grosso col tridente

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