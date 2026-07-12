Una ragazza è stata ferita con una lama che le ha aperto un taglio lungo la guancia, coperto da un grande cerotto. Ha l’occhio pesto e riferisce di provare dolore, con difficoltà a uscire di casa e a lavorare. La vittima si chiede perché sia successo proprio a lei, dicendo che questa ferita le ha rovinato la vita. La persona si trova ancora in condizioni di dolore e disagio.

«Perché è successo proprio a me?». Il grosso cerotto le copre lo squarcio che la lama le ha aperto lungo la guancia. L’occhio è pesto. I dolori ancora forti. Come la paura. «Mi ha rovinato la vita. Come uscirò di casa con questa faccia? Come posso lavorare?». Per riuscire a parlare, la 22enne marocchina — sfregiata giovedì scorso sulla banchina della centralissima stazione Duomo del metrò giallo di Milano da un 27enne algerino — ha dovuto prendere tre tachipirine. La sua voce è incrinata dal pianto. «Mi fa tutto malissimo», dice. «E tutto per colpa di quello». «Quello» è Mohammed Saidi, subito dopo bloccato dagli agenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Milano.corriere.it - Parla la ragazza sfregiata a Milano: «Mi ha rovinato la vita, con questa faccia fatico a uscire di casa. Come farò a lavorare?»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Parla la ragazza sfregiata in metrò da Mohammed Saidi: “Ho pensato di morire. Gli ho detto che non lo stavo guardando, ma lui mi ha colpita”Una ragazza di 22 anni ha raccontato di aver pensato di morire dopo essere stata sfregiata da un uomo sulla banchina della metropolitana Duomo.

Leggi anche: Ragazza sfregiata in metro al Duomo, Fatima dimessa dal Policlinico di Milano: "Il mio viso è rovinato, ho solo 22 anni"

Temi più discussi: Parla la ragazza sfregiata in metrò da Mohammed Saidi: Ho pensato di morire. Gli ho detto che non lo stavo guardando, ma lui mi ha colpita; Ragazza sfregiata a Milano: Ho pensato di morire; La ragazza sfregiata, resta in cella l'aggressore, 'è pericoloso'; Parla la ragazza sfregiata a Milano: Mi ha rovinato la vita, con questa faccia fatico a uscire di casa. Come farò a lavorare?.

Parla la ragazza sfregiata a Milano: Mi ha rovinato la vita, con questa faccia fatico a uscire di casa. Come farò a lavorare?Parla la 22enne marocchina sfregiata giovedì scorso sulla banchina della centralissima stazione Duomo del metrò giallo di Milano da un 27enne algerino: La frase sono musulmano l'ha detta ai polizio ... milano.corriere.it

Parla la ragazza sfregiata a Milano alla fermata Duomo della metro: Il sangue mi impediva di respirare, ho pensato di morire x.com

La ragazza sfregiata, resta in cella l'aggressore, 'è pericoloso' reddit

Parla la ragazza sfregiata in metrò da Mohammed Saidi: Ho pensato di morire. Gli ho detto che non lo stavo guardando, ma lui mi ha colpitaLa 23enne è stata aggredita a pugni e con una lama nel mezzanino della fermata Duomo di Milano. Per il 27 algerino, irregolare sul territorio, la pm ha chiesto la convalida dell'arresto e della custod ... ilgiorno.it