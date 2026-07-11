Ragazza sfregiata in metro al Duomo Fatima dimessa dal Policlinico di Milano | Il mio viso è rovinato ho solo 22 anni
Una ragazza di 22 anni è stata sfregiata in metro vicino al Duomo. Dopo l’aggressione, l’aggressore si è allontanato e la giovane si è accasciata a terra. Trasportata in ospedale, è stata dimessa dal policlinico di Milano. La vittima ha riferito di aver pensato di morire e di non riuscire più a vedere nulla. La polizia ha ascoltato la sua versione dei fatti.
Dopo il ferimento, l’aggressore si è allontanato, mentre la 22enne si è accasciata. Alla polizia locale la giovane ha raccontato: "Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla. Il sangue mi impediva di respirare" È tornata fuori dall’ospedale con il volto coperto dalle bende e una fe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Milano, la ragazza sfregiata in metro al Duomo dall'algerino: "Ho pensato di morire, il sangue mi impediva di respirare"Una ragazza di 22 anni è stata ferita al volto durante un episodio in metropolitana al Duomo di Milano.
La ragazza sfregiata a Milano alla fermata Duomo della metro: «Il sangue mi impediva di respirare, ho pensato di morire»Una ragazza di 22 anni è stata aggredita giovedì pomeriggio alla fermata Duomo della metropolitana di Milano.
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