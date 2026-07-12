Papa Leone XIV | Tornano i venti di guerra non spengano la speranza

Durante l’Angelus a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha avvertito del ritorno dei venti di guerra e ha invitato a non perdere la speranza. Ha sottolineato come i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente continuino a coinvolgere diverse zone del pianeta. Il Papa ha fatto un appello alla pace, senza entrare nel dettaglio delle singole situazioni. La sua richiesta si rivolge a tutta la comunità internazionale, invitando a mantenere la fiducia in un futuro pacifico.

Nel corso della preghiera dell’Angelus a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rivolto un nuovo appello alla pace, richiamando l’attenzione sui conflitti che continuano a interessare diverse aree del mondo, dall’Ucraina al Medio Oriente. «Purtroppo i venti di guerra soffiano ancora una volta in Medio Oriente, in Ucraina e in molte altre parti del mondo», ha affermato il Pontefice, invitando i fedeli a non perdere la speranza: «Non permettiamo che questi venti spengano la fiamma della speranza e della pace, anche quando appare fragile e incerta». L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Papa Leone XIV: Tornano venti di guerra, non spengano la speranza

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