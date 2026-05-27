Il Papa ha incontrato la prima Ferrari completamente elettrica, presentata dal presidente di Ferrari, che ha donato al Pontefice un volante. La vettura è stata mostrata a Castel Gandolfo, con il Papa a bordo della nuova Ferrari Luce. Questo evento segue la visita del presidente a Sergio Mattarella.

Dopo Sergio Mattarella, anche Papa Leone XIV ha potuto osservare da vicino la prima Ferrari completamente elettrica, presentata dal presidente John Elkann, che ha donato al Pontefice un volante Ferrari. Prevost è anche salito a bordo dell’ultimo modello della casa di Maranello, la Ferrari Luce. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Castel Gandolfo, Papa Leone XIV a bordo della nuova Ferrari Luce

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Papa Leone XIV prova la nuova Ferrari Luce a Castel Gandolfo

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A Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha ricevuto oggi John Elkann, presidente di Ferrari, l’amministratore delegato Benedetto Vigna e una delegazione di dirigenti e ingegneri dell’azienda. Durante l’incontro è stata presentata al Papa la nuova Ferrari Luce, ins x.com

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