Papa Leone primo angelus estivo | In ferie spazio a silenzio preghiera e sano divertimento

Il Papa ha celebrato il suo primo Angelus estivo dalla residenza dei Castelli Romani, con migliaia di fedeli presenti in piazza. L'evento si è svolto questa mattina nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove il Pontefice si sta prendendo un periodo di riposo. Durante l'Angelus, ha invitato a dedicare il tempo delle ferie a silenzio, preghiera e divertimento sano. La piazza era piena di fedeli che hanno partecipato all'evento.

Primo Angelus estivo di Leone XIV dalla residenza dei Castelli Romani. Migliaia di fedeli in Piazza della Libertà per ascoltare il Pontefice Una piazza gremita di fedeli questa mattina perPapa Leone XIV per il primo Angelus estivo celebrato dal Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo,dove il Pontefice sta trascorrendo un periodo di riposo. Fin dalle prime ore della giornata, pellegrini e visitatori hanno raggiunto Piazza della Libertà, nel cuore della cittadina dei Castelli Romani, per partecipare alla tradizionale preghiera mariana. Nel suo messaggio,Leone XIV ha rivolto un invito a vivere il tempo delle ferie non soltanto come occasione di svagoe recupero delle energie fisiche, ma anche come momento privilegiato per ritrovare il silenzio, la preghiera e l’ascolto della Parola di Dio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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