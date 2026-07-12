Dopo aver lasciato il ruolo al Milan tre anni fa, Maldini è stato nominato responsabile dell’area tecnica della nazionale italiana. La sua nomina segna l’inizio di un nuovo ciclo per la squadra, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e rilanciare la selezione. Maldini ha già ricoperto ruoli di rilievo nel club di provenienza e ora si concentra sull’attività con la nazionale. La sua esperienza nel calcio di alto livello è alla base della scelta di affidargli questa responsabilità.

Dall’esperienza al Milan alla missione in Nazionale: perché Maldini è l’uomo giusto per ripartire. Ci sono ritorni che hanno il sapore della nostalgia e altri che, invece, rappresentano una dichiarazione d’intenti. L’ufficialità di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana appartiene senza dubbio alla seconda categoria. A tre anni dal brusco e discusso addio al Milan, l’uomo che aveva contribuito a riportare il club rossonero sul tetto d’Italia e d’Europa torna finalmente nel calcio italiano con un incarico di enorme responsabilità: ricostruire un movimento che, negli ultimi anni, ha smarrito identità, credibilità e risultati. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Paolo Maldini tre anni dopo: dall’addio al Milan al nuovo ciclo italiano. Rialzare gli Azzurri dopo aver rialzato il Diavolo

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Tomba Cesare Maldini (1932-2016) Calciatore AC Milan. Allenatore. Capitano. Padre di Paolo.

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