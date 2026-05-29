Allegri torna al Napoli dopo 28 anni | gli ultimi ex calciatori azzurri in panchina furono Simoni e Agostinelli

Dopo 28 anni, un ex calciatore torna a sedersi sulla panchina del Napoli. L'ultimo era stato Simoni, poi Agostinelli, entrambi con ruoli di allenatori. L’attuale allenatore azzurro ha iniziato la sua avventura nel 1997, sotto la guida di Giovanni Galeone, che era stato chiamato dal presidente per sostituire l’allenatore dimissionario. Allegri arrivò in autunno, all’ombra del Vesuvio.

Massimiliano Allegri torna al Napoli 28 anni dopo la sua parentesi da calciatore. Il futuro allenatore azzurro sbarcò all'ombra del Vesuvio nell'autunno del 1997 voluto dal suo mentore Giovanni Galeone, chiamato da Ferlaino in panchina a sostituire il dimissionario Mazzone.Con la maglia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli reddit

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