Il bilancio del club si chiude con una perdita al 30 giugno 2026, dopo tre anni di utili consecutivi. Nel 2023, il risultato era di 6,1 milioni di euro, seguito da 4,1 milioni nel 2024 e 2,9 milioni nel 2025. La mancanza di competizioni europee quest’anno ha influenzato i numeri, portando a un saldo negativo.

Dopo aver chiuso brillantemente in utile gli ultimi tre bilanci consecutivi (6,1 milioni di euro nel 2023, 4,1 milioni nel 2024 e, infine, 2,9 milioni nel 2025), il bilancio del Milan al 30 giugno 2026 torna a far registrare un segno meno. Il disavanzo si è chiuso in rosso, sebbene per una cifra non eccessiva e ampiamente sotto controllo, pari a 25 milioni di euro. Questo è quanto si evince chiaramente dalla preview dettagliata pubblicata dai colleghi di 'Calcio e Finanza'. Il peso dell'assenza dalla Champions League e il paracadute del mercato. Il dato economico in negativo è ovviamente e pesantemente condizionato dalla mancata partecipazione del Milan alla Champions League e, più in generale, alle competizioni europee nel corso dell'ultima stagione (2025-2026). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, bilancio in rosso dopo tre anni di fila in utile: i numeri. Pesa l'assenza dall'Europa

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Milan crollato in campionato e pure in rosso a bilancio.

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