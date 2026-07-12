Paolo Maldini è stato nominato nuovo direttore tecnico della FIGC, con l’obiettivo di rilanciare le Nazionali italiane. L’ex capitano azzurro assumerà anche la presidenza del Club Italia. Leonardo, invece, entrerà nel ruolo di advisor. La nomina è stata annunciata dal presidente della FIGC. Nessuna ulteriore comunicazione sui tempi o dettagli specifici delle nuove funzioni.

Giovanni Malagò affida a Paolo Maldini il rilancio delle Nazionali italiane. L’ex capitano azzurro sarà anche presidente del Club Italia, mentre Leonardo ricoprirà il ruolo di advisor. Paolo Maldini torna a vestire idealmente l’azzurro. Non più da capitano e simbolo della difesa italiana, ma da dirigente chiamato a progettare il futuro del calcio nazionale. La FIGC ha ufficializzato la nomina di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della Federazione e presidente del Club Italia. Una scelta fortemente voluta dal presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso di affidare a una delle figure più autorevoli del calcio italiano il compito di guidare la ricostruzione dell’intero sistema delle Nazionali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Paolo Maldini nuovo direttore tecnico FIGC: con lui anche Leonardo

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Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale

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