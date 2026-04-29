Pamela Genini la tomba profanata | i dubbi sull’ex Dolci

Recentemente è stato diffuso un video risalente a pochi giorni prima della scoperta della tomba di una donna profanata. Il filmato mostra una persona che si aggira nei pressi del luogo, ma non è chiaro se ci siano collegamenti con l’episodio. La scoperta ha suscitato attenzione e si stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze e identificare eventuali responsabili. La vicenda ha fatto parlare di sé nel contesto locale e mediatico.

Un giallo, quello dellatomba profanata di Pamela Genini, che non cessa di volere una risposta, o almeno, un volto. Pochi indizi, tempistiche confuse e tanti dubbi, troppi. Fino a qualche giorno fa, l’attenzione dei media era rivolta verso una persona, un protagonista di questa vicenda:Francesco Dolci, l’ex fidanzato di Pamela. Davanti alle telecamere l’uomoha raccontato varie volte di essere il confidente e amico della ragazza, nonostante non stessero più insieme. Sin dall’inizio il 41enne si è sempre dichiarato estraneo ai fatti, e anzi, si è mostratomolto collaborativo sia con gli inquirenti sia con le telecamere. Secondo quanto riporta ilCorriere della Sera, però, gli inquirenti avrebbero raccolto, tramite i filmati, dei nuovi elementi rilevanti.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pamela Genini, la tomba profanata: i dubbi sull’ex Dolci Notizie correlate Tomba di Pamela Genini profanata a novembre, i dettagli e i dubbi sulla relazione con Francesco DolciLa tomba di Pamela Genini potrebbe essere stata profanata già a novembre 2025, poco dopo il funerale: è quanto emerge dalle indagini sul caso. Tomba di Pamela Genini profanata, per l'ex fidanzato Francesco Dolci "intimidazione per mettere a tacere"Secondo Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, ci sarebbe “un disegno criminoso” dietro la profanazione della tomba della 29enne uccisa da... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vita in diretta 2025/26 - Profanata la tomba di Pamela Genini: spunta un video del sospettato - 22/04/2026 - Video; Tomba di Pamela Genini profanata: un uomo ripreso dalle telecamere di notte; Profanazione della tomba di Pamela Genini: Dolci si presenta in Procura; Pamela Genini profanata nella tomba, la pista economica e i 400 mila euro dall'ex. I carabinieri di nuovo al cimitero per verifiche. Tomba di Pamela Genini profanata a novembre, i dettagli e i dubbi sulla relazione con Francesco DolciPamela Genini, la tomba profanata forse già a novembre: dubbi sul rapporto con Francesco Dolci e nuove piste investigative ... virgilio.it Pamela Genini e la tomba profanata: Al 90% è stato luiStando ad alcuni dettagli resi noti di recente, si potrà riuscire a risalire all'identità di chi ha profanato la tomba di Pamela Genini. newsmondo.it Ultim’ora: l’ex di Pamela Genini, Francesco Dolci, sarebbe stato ripreso dalle telecamere del cimitero in cui la vittima era seppellita. La figura ripresa sarebbe compatibile al 90% con Francesco Dolci Gli aggiornamenti a #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in str - facebook.com facebook Dal giallo della #ricina al cadavere profanato di Pamela #Genini: ecco di cosa si occuperà la trasmissione #Chilhavisto in onda questa sera. x.com