Le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, morta a Milano lo scorso ottobre, si sono concentrate sull’ex compagno della vittima. La procura ha iscritto nel registro degli indagati quest’uomo, che ora viene cercato anche per la presunta rimozione della testa della 29enne. La vicenda ha suscitato attenzione e si cerca di ricostruire le modalità del gesto e il movente dietro questa azione.

Si chiude il cerchio attorno al mistero della profanazione della tomba di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin. Nella mattinata di mercoledì 6 maggio l’ex fidanzato della donna, Francesco Dolci, è stato convocato al Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, dove è rimasto per ore davanti agli investigatori e al pubblico ministero Giancarlo Mancusi. Dopo l’interrogatorio fiume, il 41enne è ora formalmente indagato nell’inchiesta aperta dalla Procura di Bergamo per vilipendio e occultamento di cadavere. Inoltre è stata disposta una perquisizione immediata dell’abitazione dell’uomo alla ricerca della testa della vittima.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tomba di Pamela Genini profanata, indagato l’ex: si cerca la testa della 29enne

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