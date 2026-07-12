Il centrocampista ha registrato numeri positivi durante il prestito al Tottenham, nonostante la stagione negativa del club. Ha disputato 36 partite in Premier League, con 3 gol e 2 assist. Ha vinto 124 duelli su 187, con una precisione nei passaggi superiore all’80%. Ha intercettato 52 palloni e effettuato 78 contrasti riusciti. La sua presenza in campo è stata costante, con una media di 86 minuti a partita. La Juventus monitora i suoi dati per un possibile trasferimento.

di Luca Fioretti Il centrocampista nel mirino dei bianconeri ha brillato in prestito al Tottenham nonostante l’annata storta: le statistiche di Palhinha. La Juventus continua a valutare l’acquisto di João Palhinha, il brillante centrocampista lusitano. Per capire le reali potenzialità del giocatore, è sufficiente analizzare i numeri della sua ultima stagione in prestito al Tottenham. Nonostante l’annata profondamente negativa vissuta dagli Spurs in Inghilterra, si tratta di un calciatore che è stato molto impiegato e con ottimi risultati, dimostrando un rendimento costante sul terreno di gioco. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Le statistiche confermano la bontà del profilo richiesto da Luciano Spalletti per rafforzare la mediana dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palhinha Juve: annata positiva nonostante la stagione da dimenticare del Tottenham. Tutti i numeri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Zhegrova flop alla sua prima stagione alla Juve: i numeri di un’annata completamente da dimenticare per il kosovaroNella sua prima stagione con la maglia della Juventus, l’esterno kosovaro ha raccolto zero reti e nessun assist tra campionato e competizioni europee.

Kolo Muani Juve, un amore mai finito! Com’è andata la sua annata in Premier League? I numeri testimoniano la stagione flop con il TottenhamKolo Muani ha concluso la sua prima stagione al Tottenham con una serie di dati che mostrano una prestazione complessivamente deludente.

Si parla di: João Palhinha è il nuovo obiettivo di mercato anche della Juventus.

Pagina 0 | Innamorato, divento pazzo: così De Zerbi ha raccontato Palhinha, l'ultimo nome mercato per la JuveIl portoghese è reduce dalla rinascita in Premier dopo l'anno difficile al Bayern: il tecnico italiano lo avrebbe voluto trattenere a tutti i costi e il suo identikit piace alla Continassa ... tuttosport.com

Dal Portogallo: Juve e Milan su Joao PalhinhaLa Juventus avrebbe inserito anche Joao Palhinha, centrocampista classe 1995 del Bayern Monaco, nella lista degli obiettivi in mediana. tuttojuve.com