Zhegrova flop alla sua prima stagione alla Juve | i numeri di un’annata completamente da dimenticare per il kosovaro

Da juventusnews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sua prima stagione con la maglia della Juventus, l’esterno kosovaro ha raccolto zero reti e nessun assist tra campionato e competizioni europee. La stagione si è conclusa senza segnare né contribuire direttamente alla fase offensiva della squadra. I numeri mostrano un’annata difficile, senza momenti di successo o miglioramenti evidenti rispetto alle aspettative iniziali. La sua esperienza in bianconero si chiude con risultati negativi, lasciando poche tracce di un percorso finora deludente.

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di Luca Fioretti Zhegrova flop alla Juve, l’esterno kosovaro chiude un’annata disastrosa senza reti né passaggi vincenti tra campionato e coppe europee. L’avventura a Torino per  Edon Zhegrova  si è trasformata in un vero e proprio calvario. Arrivato in Italia durante la scorsa sessione estiva con  altissime aspettative  dopo le ottime stagioni disputate con la maglia del  Lille, l’esterno non è mai riuscito a imporsi nel nostro calcio. La sua parabola all’ombra della Mole non è  mai decollata, frenata costantemente da continui  problemi fisici  che ne hanno minato la continuità e da un difficile  adattamento  ai ritmi della Serie A. Sul  campo, il kosovaro è apparso spesso un corpo estraneo ai meccanismi tattici studiati da Spalletti, palesando una timidezza e una fragilità calcistica del tutto inaspettate per gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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