Nella sua prima stagione con la maglia della Juventus, l’esterno kosovaro ha raccolto zero reti e nessun assist tra campionato e competizioni europee. La stagione si è conclusa senza segnare né contribuire direttamente alla fase offensiva della squadra. I numeri mostrano un’annata difficile, senza momenti di successo o miglioramenti evidenti rispetto alle aspettative iniziali. La sua esperienza in bianconero si chiude con risultati negativi, lasciando poche tracce di un percorso finora deludente.

di Luca Fioretti Zhegrova flop alla Juve, l’esterno kosovaro chiude un’annata disastrosa senza reti né passaggi vincenti tra campionato e coppe europee. L’avventura a Torino per Edon Zhegrova si è trasformata in un vero e proprio calvario. Arrivato in Italia durante la scorsa sessione estiva con altissime aspettative dopo le ottime stagioni disputate con la maglia del Lille, l’esterno non è mai riuscito a imporsi nel nostro calcio. La sua parabola all’ombra della Mole non è mai decollata, frenata costantemente da continui problemi fisici che ne hanno minato la continuità e da un difficile adattamento ai ritmi della Serie A. Sul campo, il kosovaro è apparso spesso un corpo estraneo ai meccanismi tattici studiati da Spalletti, palesando una timidezza e una fragilità calcistica del tutto inaspettate per gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova flop alla sua prima stagione alla Juve: i numeri di un’annata completamente da dimenticare per il kosovaro

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ZHEGROVA È DAVVERO UN FLOP LA VERITÀ CHE LA JUVENTUS NON DICE

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