Kolo Muani ha concluso la sua prima stagione al Tottenham con una serie di dati che mostrano una prestazione complessivamente deludente. Durante l’annata in Premier League, il giocatore ha disputato un numero limitato di partite e segnato pochi gol, evidenziando difficoltà nel trovare continuità e incisività in campo. Questi numeri sono stati oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori, mentre la Juventus continua a considerarlo un possibile rinforzo per l’attacco.

di Luca Fiore Kolo Muani continua a essere l’obiettivo numero uno per l’attacco bianconero, ma com’è andata la sua ultima stagione al Tottenham? Ecco i numeri. Ci sono matrimoni felici e matrimoni travagliati in cui si prova di tutto ma per una questione o per l’altra non c’è il fiabesco “ e vissero felici e contenti “. È il caso di Kolo Muani. Il giocatore francese era arrivato alla Juventus nella sessione invernale del 2025 in prestito dal PSG stupendo tutti con 8 reti e 1 assist in 16 presenze: numeri da titolare inamovibile e da impatto immediato nell’ambiente bianconero ed era riuscito a entrare in breve tempo nel cuore dei tifosi. Poi il ritorno in Francia dal prestito, ma con la voglia di tornare a indossare la maglia della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, un amore mai finito! Com’è andata la sua annata in Premier League? I numeri testimoniano la stagione flop con il Tottenham

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Kolo Muani - Juventus: una situazione ASSURDA che poteva essere ANTICIPATA in ESTATE o al 1 GENNAIO!

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