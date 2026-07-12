Nella nona tappa del Tour de France 2026, van der Poel ha ottenuto un voto 9, riscatando l’Alpecin-PrimeTech dopo un inizio deludente con le volate di Philipsen. Il ciclista olandese ha conquistato la vittoria, dimostrando una buona condizione. Filippo Ganna ha mostrato una prestazione significativa, evidenziando le sue capacità di gamba durante la frazione. La tappa si è conclusa con questa vittoria, senza ulteriori dettagli sui movimenti degli altri corridori.

PAGELLE NONA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Mathieu van der Poel, voto 9: doveva essere lui a riscattare la Alpecin – Premier Tech dopo un inizio di Tour deludente con le volate di Philipsen. Il neerlandese ha scelto la tappa giusta, perfetta per le sue caratteristiche, e ha fatto valere la legge del più forte. Volata finale gestita dalla prima posizione, ma la classe fa la differenza in questi casi. Terza vittoria in carriera alla Grande Boucle. Tobias Halland Johannessen, voto 8: a livello di regolarità in questa stagione il norvegese è stato impressionante. Manca solamente la vittoria: oggi però davanti si è ritrovato un van der Poel eccezionale che in volata era superiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Tour de France 2026: van der Poel riscatta l’Alpecin. Che gamba Filippo Ganna

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