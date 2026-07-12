Due calciatori della stagione 2425 della squadra sono stati ceduti. Il centrocampista classe 1993 è passato al Treviso, mentre il centrocampista classe 2001 si è trasferito al Ravenna. Con queste cessioni, la squadra perde altri due elementi chiave del roster che aveva concluso il campionato al sesto posto e raggiunto i quarti di finale nei playoff. La squadra ha già ceduto altri giocatori nelle settimane precedenti.

Altri due artefici della migliore stagione della storia biancorossa che se ne vanno. Con le cessioni del classe 93 Luca Paganini al Treviso, neopromosso, e del classe 2001 Marcelo Orellana all’ambiziosissimo Ravenna, la Vis perde altri due protagonisti della stagione 2425, conclusa con il sesto posto in campionato e i quarti di finale ai playoff. Orellana, arrivato a Pesaro dopo aver brillato in serie D con la maglia della Varesina collezionò in quell’annata ben trentotto presenze, siglando tre gol e quattro assist. Usato spesso da Stellone come jolly offensivo da inserire a gara in corso lasciò già intravedere alla Vis tutto il suo potenziale, grazie a gol e giocate dall’alto tasso tecnico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paganini e Orellana salutano. In sei rimasti del nucleo storico

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