Altri sei attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza, cinque italiani e un americano residente in Italia, sono stati rimpatriati in Italia dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Sono atterrati all’aeroporto di Roma Fiumicino poco dopo le 14, provenienti da Istanbul. Gli attivisti hanno riferito di aver trascorso la notte al freddo e di non aver previsto una presenza così violenta durante l’arresto.

Altri sei attivisti, cinque italiani e un americano residente in Italia, della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati in settimana dalle autorità israeliane, sono rientrati poco dopo le 14 all’aeroporto di Roma Fiumicino da Istanbul. “Con noi sono stati più mansueti e non hanno usato violenza. Quando siamo arrivati abbiamo trovato pane e acqua, ma non le coperte e siamo rimasti al freddo tutta la notte “, racconta Simona, di Bari. Mentre altri parlano di una “violenza” che “non ci aspettavamo”. Tutti i partecipanti alla missione umanitaria, sia italiani sia di altri Paesi, sono stati trasferiti a Istanbul giovedì con tre voli charter della Turkish partiti nel pomeriggio da Eilat. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, tornano in Italia altri sei attivisti: “Rimasti al freddo tutta la notte. Non ci aspettavamo una violenza di questo tipo”

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