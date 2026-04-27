Nelle ultime settimane, il tecnico ha più volte evidenziato di voler puntare sui giocatori che fanno parte del gruppo storico della squadra. Le trattative di mercato sembrano indirizzarsi verso la conferma di alcuni elementi chiave, mentre si valutano anche possibili inserimenti per rafforzare il reparto. La società sta lavorando per definire le strategie di acquisto e cessione, mantenendo l’obiettivo di consolidare la rosa attuale.

Fin dal suo arrivo nella Capitale Gian Piero Gasperini ha sempre sottolineato l’importanza e la sua fiducia nei confronti di un nucleo ben definitivo di giocatori. Questa sua posizione è stata dimostrata dalle scelte di campo, alle quali si sarebbe affiancata anche con una richiesta precisa alla società, ovvero quella di rinnovare i contratti di tre giocatori in particolare: Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e Gianluca Mancini. Pellegrini, Cristante e Mancini: il mercato non cambia le gerarchie. Con la stagione ormai alle battute finali, tra incertezze societarie e voci di mercato, emerge almeno una certezza: la centralità di Cristante, Mancini e Pellegrini nel progetto tecnico.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Gasperini punta sul nucleo storico: i possibili scenari

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