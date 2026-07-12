Padova lite al bar per le slot machine | muore dopo otto giorni Indagato per omicidio l' altro cliente del locale

Una lite tra due clienti in un bar di Padova, scoppiata per alcune monetine davanti a una slot machine, si è conclusa con un uomo morto otto giorni dopo. La discussione si è intensificata e uno dei partecipanti è stato colpito. La polizia ha iscritto nel registro degli indagati l’altro cliente presente nel locale con l’accusa di omicidio. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’aggressione.

Una discussione nata tra due avventori per alcune monetine davanti a una slot machine si è trasformata in una tragedia. Otto giorni dopo la lite, martedì scorso, Hicham Rahhali, 54 anni, cittadino di origine marocchina residente da diversi anni a Padova, è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale della città, dove era stato trasportato dai sanitari del Suem la sera stessa dell’aggressione, avvenuta all’interno del Caffè Borgomagno, nei pressi del cavalcavia da cui prende il nome. Ora la procura vuole fare piena luce sull’accaduto e ha iscritto nel registro degli indagati un cittadino straniero di circa sessant’anni, l’uomo con cui il cinquantaquattrenne avrebbe avuto la colluttazione. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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MUORE DOPO LA LITE AL BAR: IL QUESTORE SOSPENDE LA LICENZA | 11/07/2026

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