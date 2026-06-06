Cliente nasconde la coca dietro una slot machine | il questore chiude il bar

Notizia in breve

Il bar di via a Sebastiano Satta è stato chiuso per 15 giorni dal questore di Milano. La sospensione della licenza è stata notificata venerdì 5 giugno dopo che un cliente è stato trovato con della cocaina nascosta dietro una slot machine. La decisione si basa su un intervento delle forze dell’ordine, che hanno riscontrato comportamenti illeciti nel locale. La chiusura temporanea riguarda l’intera attività del bar.