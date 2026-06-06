Cliente nasconde la coca dietro una slot machine | il questore chiude il bar
Il bar di via a Sebastiano Satta è stato chiuso per 15 giorni dal questore di Milano. La sospensione della licenza è stata notificata venerdì 5 giugno dopo che un cliente è stato trovato con della cocaina nascosta dietro una slot machine. La decisione si basa su un intervento delle forze dell’ordine, che hanno riscontrato comportamenti illeciti nel locale. La chiusura temporanea riguarda l’intera attività del bar.
Dovrà restare chiuso per 15 giorni il Bar Quinto di via a Sebastiano Satta. Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale polizia nella giornata di venerdì 5 giugno.La sospensione del locale, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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