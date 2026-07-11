Padova lite per le monete davanti alla slot machine nel bar | cade e sbatte la testa su un tavolo morto in ospedale
Un uomo di 54 anni è deceduto dopo essere caduto a terra durante una lite scoppiata davanti a una slot machine in un bar. La discussione, nata per questioni di monete, si è trasformata in un confronto violento. L’uomo è caduto e ha sbattuto la testa su un tavolo. Trasportato d’urgenza in ospedale, è morto alcuni giorni dopo a causa delle ferite riportate.
Sarebbe bastato un litigio nato davanti a una slot machine per fare scattare una lite furibonda finita con un uomo di 54 anni a terra, morto dopo alcuni giorni a causa delle gravi ferite riportate. Quello che sembrava l’ennesimo diverbio tra clienti, avvenuto circa una decina di giorni fa in un bar del cavalcavia Borgomagno, a Padova, ha avuto estreme conseguenze: un cittadino di origine marocchina di 54 anni durante la lite avrebbe sbattuto la testa contro un tavolo, morendo dopo circa una settimana nel reparto di Rianimazione dell’ospedale cittadino: troppo grave il trauma cranico riportato. Ed ora il locale dove si sono verificati i fatti deve abbassare le serrande per 90 giorni su disposizione del questore di Padova Marco Odorisio. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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