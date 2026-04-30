La presidente del consiglio ha commentato la partecipazione del padiglione russo alla Biennale di Venezia, affermando di non aver mai scelto di supportare quella rappresentazione. Ha anche precisato che la sua posizione si differenzia dalle ispezioni avvenute di recente da parte del ministero competente, che hanno riguardato altri aspetti dell’evento culturale. La sua dichiarazione si inserisce nel quadro delle questioni legate alla presenza di rappresentazioni russe nell’ambito della mostra.

? Cosa sapere Meloni distingue la scelta del padiglione russo dalle ispezioni ministeriali alla Biennale di Venezia.. Il governo delega al ministro Giuli la gestione tecnica dell'invio degli ispettori alla Fondazione.. Dopo il Consiglio dei ministri di giovedì 30 aprile 2026, Meloni ha chiarito la posizione del governo sulla gestione della Biennale di Venezia, separando la scelta politica sul padiglione russo dalle decisioni amministrative riguardanti l’invio di ispettori alla Fondazione. La premier ha affrontato i nodi critici emersi con una distinzione netta tra l’autonomia dell’ente e le azioni del potere esecutivo. Riguardo alla questione del padiglione russo, la guida del governo ha confermato che la decisione presa non gode del consenso dell’esecutivo, pur rispettando l’indipendenza della Fondazione La Biennale di Venezia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale, Meloni: ‘Non avrei scelto il padiglione russo

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