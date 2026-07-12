Otto anni fa arrivava CR7 oggi non riesce a prendere nemmeno Kolo Muani | Juve che è successo?

Da gazzetta.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Otto anni dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juventus fatica a portare in squadra un attaccante come Kolo Muani. La società ha offerto diversi milioni senza riuscire a concludere l’affare, nonostante il giocatore sia considerato un profilo di livello. La trattativa si è bloccata, e il club non ha ancora trovato un accordo con il giocatore o il suo entourage. La differenza tra il passato e l’attuale momento di mercato appare evidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, in cui la Juventus si regalava Cristiano Ronaldo in piena estate. Adesso, invece, fatica a riportare in bianconero Randal Kolo Muani, un signor attaccante e non un fuoriclasse come il cinque volte Pallone d’Oro. I bianconeri hanno appena festeggiato l’ottavo anniversario dell’arrivo dell’asso portoghese (10 luglio 2018), ma non sono riusciti a regalarsi il parigino in tempo per il raduno di domani.  Dal colpo del secolo alla telenovela infinita. Sono trascorsi meno di dieci anni dallo sbarco di CR7 a Torino, ma quelli percepiti sembrano molti di più: un’eternità. Un po’ il mercato a rilento di questi giorni - l’unico volto nuovo di Spalletti sarà l’azzurrino Ekhator, ex Genoa - e un po’ i colpi flop degli ultimi anni e soprattuto i risultati deludenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

otto anni fa arrivava cr7 oggi non riesce a prendere nemmeno kolo muani juve che 232 successo
© Gazzetta.it - Otto anni fa arrivava CR7, oggi non riesce a prendere nemmeno Kolo Muani: Juve che è successo?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CATANZARO-MONZA FINALE D'ANDATA PLAY OFF SERIE B AMARCORD. TUTTI I PRECEDENTI TRA LE DUE SFIDANTI

Video CATANZARO-MONZA FINALE D'ANDATA PLAY OFF SERIE B AMARCORD. TUTTI I PRECEDENTI TRA LE DUE SFIDANTI

Notizie e thread social correlati

Mauro: "Juve, serve qualcuno che segni. Kolo Muani buono, ma non ti fa 20 gol. Penso a Nunez"Un ex giocatore della Juventus ha commentato la situazione dell’attacco bianconero, affermando che la squadra ha bisogno di un centravanti capace di...

Vlahovic-Juve alla resa dei conti: oggi sarà firma o addio. L'alternativa è Kolo MuaniIl centravanti serbo è arrivato oggi alla Continassa con il padre per incontrare i dirigenti della Juventus.

Temi più discussi: Juventus-Kolo Muani: chiusura a un passo, ecco quando arriva; Pagina 2 | Ekhator arriva e forse va via, David si complica: il destino degli attaccanti Juve; 8 anni fa la Juventus acquistava Cristiano Ronaldo. Oggi fatica a prendere Kolo Muani e Sorloth.

kolo muani otto anni fa arrivavaOtto anni fa arrivava CR7, oggi non riesce a prendere nemmeno Kolo Muani: Juve che è successo?A dieci anni dall'ingaggio clamoroso del portoghese, il club bianconero ha stravolto le sue prospettive e la sua forza sul mercato è ormai trascurabile ... msn.com

kolo muani otto anni fa arrivava8 anni fa la Juventus acquistava Cristiano Ronaldo. Oggi fatica a prendere Kolo Muani e SorlothEsattamente 8 anni fa la Juventus comunicava l'acquisto di Cristiano Ronaldo per 100 milioni di euro, pagabili in due esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa e oneri ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web