Otto anni dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juventus fatica a portare in squadra un attaccante come Kolo Muani. La società ha offerto diversi milioni senza riuscire a concludere l’affare, nonostante il giocatore sia considerato un profilo di livello. La trattativa si è bloccata, e il club non ha ancora trovato un accordo con il giocatore o il suo entourage. La differenza tra il passato e l’attuale momento di mercato appare evidente.

C’è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, in cui la Juventus si regalava Cristiano Ronaldo in piena estate. Adesso, invece, fatica a riportare in bianconero Randal Kolo Muani, un signor attaccante e non un fuoriclasse come il cinque volte Pallone d’Oro. I bianconeri hanno appena festeggiato l’ottavo anniversario dell’arrivo dell’asso portoghese (10 luglio 2018), ma non sono riusciti a regalarsi il parigino in tempo per il raduno di domani. Dal colpo del secolo alla telenovela infinita. Sono trascorsi meno di dieci anni dallo sbarco di CR7 a Torino, ma quelli percepiti sembrano molti di più: un’eternità. Un po’ il mercato a rilento di questi giorni - l’unico volto nuovo di Spalletti sarà l’azzurrino Ekhator, ex Genoa - e un po’ i colpi flop degli ultimi anni e soprattuto i risultati deludenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Otto anni fa arrivava CR7, oggi non riesce a prendere nemmeno Kolo Muani: Juve che è successo?

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