Mauro | Juve serve qualcuno che segni Kolo Muani buono ma non ti fa 20 gol Penso a Nunez
Un ex giocatore della Juventus ha commentato la situazione dell’attacco bianconero, affermando che la squadra ha bisogno di un centravanti capace di segnare molti gol. Ha citato Kolo Muani come buon elemento, ma insufficiente per raggiungere 20 reti stagionali. Ha poi indicato Nunez, attualmente all’Al Hilal, come possibile obiettivo, sottolineando che il nuovo attaccante dovrebbe essere un capocannoniere, come tradizione per il ruolo.
L’ex juventino suggerisce l’uruguaiano dell’Al Hilal: "Il nuovo centravanti dovrà essre capocannoniere, è tradizione. Thuram si dia una mossa, lo aspettiamo da due anni. Vlahovic? Anno discutibile, nessuna concorrenza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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