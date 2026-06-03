Il centravanti serbo è arrivato oggi alla Continassa con il padre per incontrare i dirigenti della Juventus. La trattativa riguarda la firma sul contratto o il possibile addio al club. L’obiettivo è definire il futuro immediato del giocatore. Se non si trovano accordi, la Juventus potrebbe puntare su Kolo Muani come alternativa. La decisione definitiva è attesa nelle prossime ore.

Al posto della Coppa, c’è un contratto. Ma è dentro o fuori, come in una finale. La telenovela Vlahovic, una delle più appassionanti della stagione, sembra arrivata all’ultima puntata. A dieci giorni dal finale amaro del campionato, la Juventus, il 26enne bomber serbo e il padre Milos sono pronti a sedersi attorno a un tavolo. Appuntamento alla Continassa nelle prossime ore. Da una parte l’ad Damien Comolli, Giorgio Chiellini e il ds Ottolini, dall’altra la famiglia Vlahovic. Dusan ha messo il suo futuro nelle mani del papà-rappresentante, ma segue la trattativa in prima persona. Da qualche giorno è rientrato a Torino e oggi guarderà i dirigenti bianconeri negli occhi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vlahovic-Juve alla resa dei conti: oggi sarà firma o addio. L'alternativa è Kolo Muani

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Juve, Vlahovic verso la convocazione contro l'Udinese

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