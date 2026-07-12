Domani si svolgerà una riunione importante al Comune, dopo quella di mercoledì, con la partecipazione della sindaca, di un avvocato garante e di circa dieci imprenditori. L’obiettivo è discutere la situazione dell’Osimana, con una possibile decisione sulla salvezza della società. Nel frattempo, l’ex presidente della squadra, Falcetelli, si è avvicinato a una nuova società legata al club.

Domani giornata forse decisiva per la salvezza dell’ Osimana. E’ prevista un’altra importante riunione in Comune, dopo quella di mercoledì, tra la sindaca Michela Glorio, l’avvocato Antonio Osimani, garante, e una decina di imprenditori. Si vocifera del possibile ingresso di nuovi sponsor e al tavolo tecnico ci dovrebbe essere anche l’imprenditore Andrea Falcetelli, ex presidente dell’Osimana per oltre un decennio e protagonista di varie promozioni sino all’Eccellenza. L’incontro servirà soprattutto ad approfondire la situazione economica della società, nella speranza di individuare una soluzione definitiva che possa garantire un futuro al club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Osimana. L’ex presidente. Falcetelli si affaccia alla nuova società

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