Nelle ultime settimane si sono intensificate le attività in casa Osimana, con incontri e trattative tra i vertici del club. Si lavora per unificare la società con la Fc Osimo, e a breve potrebbero arrivare aggiornamenti ufficiali sulla questione. Le riunioni si sono svolte in via Olimpia, coinvolgendo la dirigenza in un clima di grande fermento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa, ma le discussioni sembrano proseguire con impegno.

A giorni potrebbero arrivare novità in casa Osimana. In dirigenza. Giorni caldi dalle parti di via Olimpia con riunioni e incontri, trattative. Soprattutto con Fc Osimo, società ambiziosa e neopromossa in Promozione (dominando il girone B di Prima Categoria), avviate da settimane, addirittura di vocifera da un paio di mesi. L’idea è quella di formare un’associazione tra Osimana e Fc Osimo, con la prima squadra, l’Osimana, protagonista in Eccellenza e con Fc Osimo, in Promozione, che potrebbe trasformarsi in una squadra satellite, utile per far crescere i giovani per prepararli poi al ’salto di categoria’. Un’idea sicuramente buona, permettendo di ottimizzare le risorse economiche e unendo le forze.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Osimana e Fc Osimo, si lavora per unificarle

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Prima categoria: l’Olimpia Marzocca se la vedrà con la Passatempese, la capolista Fc Osimo ospita un’arcigna Real Cameranese. Scontri d’alta classifica a Osimo Stazione e SenigalliaA Osimo Stazione e a Senigallia scontri d’alta classifica nel girone B di Prima Categoria.

Fc Osimo, poker al Pietralacroce. Passatempese ok col MontenovoLo scontro playoff per il quarto posto lo vince la Passatempese che passa al Montenovo.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Osimana e Fc Osimo, si lavora per unificarle; Terremoto in casa Osimana, scoppia la rivolta degli Ultras; Futuro Osimana, spunta una possibile soluzione; Caos OSIMANA: addii, contestazione e futuro incerto.

Osimana e Fc Osimo, si lavora per unificarleEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

La formazione giallorossa è salita in Promozione, il presidente Carletti: Un capolavoro, lo dedico a lui: glielo avevo promesso». Fc Osimo, il successo è per Graziano AndreoliNon mancheranno oggi gli evviva e gli applausi al Bernacchia di Osimo Stazione per la neopromossa Fc Osimo (Prima ... sport.quotidiano.net