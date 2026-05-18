Calenda ha avuto un incontro con Meloni a Palazzo Chigi, segnando un cambiamento nei rapporti tra il partito di Calenda e il governo di centrodestra. L’appuntamento non è stato ufficialmente definito come un tentativo di adesione alla maggioranza, ma ha comunque rappresentato un momento di confronto tra le parti. La discussione si è svolta in un contesto di apertura, senza annunci ufficiali riguardo a future alleanze o decisioni definitive.

Non può essere considerato a tutti gli effetti un tentativo di entrare nella maggioranza, ma di certo l’incontro tra Carlo Calenda e Giorgia Meloni rappresenta un cambio di rotta nei rapporti tra Azione e il centrodestra attualmente al governo. Dopo il premier time, durante il quale la presidente del Consiglio aveva offerto la sua disponibilità per un colloquio con il leader di Azione, si è passati dalle parole ai fatti. Calenda ormai da tempo è meno critico nei confronti del governo e l’ipotesi di un avvicinamento alla maggioranza non è poi così improbabile. Anche in vista delle prossime elezioni, nelle quali Azione potrebbe comunque avere un ruolo importante, soprattutto con la legge elettorale attualmente in discussione alla Camera che assegna un largo premio di maggioranza a chi ottiene anche un solo voto in più. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Calenda si affaccia alla porta della maggioranza: incontro a Chigi con Meloni

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