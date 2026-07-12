L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 13 al 19 luglio 2026 segnala che Venere continua il suo transito in Vergine, mentre il Sole si trova nel segno del Cancro. Le previsioni indicano possibili influenze sulle relazioni e sull’umore, con attenzione ai cambiamenti nelle dinamiche personali. Non vengono segnalati eventi specifici o decisioni importanti. La classifica dei segni non è indicata nel testo.

Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 13 al 19 luglio 2026? Venere transita ancora in Vergine, mentre il Sole si trova nel cielo del Cancro. La settimana promette una grande passione ai nati del Toro, tra i segni zodiacali favoriti del periodo. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 13 al 19 luglio 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: Eventuali tensioni nella vita di coppia non nascono da una reale crisi interna, ma sono il riflesso di pressioni e problematiche esterne alimentate dai transiti contrari di Sole e Mercurio. Anche se la gestione del quotidiano può apparire complessa, i partner hanno l'opportunità di superare i recenti attriti e ritrovare l'intesa reciproca, a patto di dimostrarsi comprensivi ed evitare di rivangare vecchi rancori o malumori passati. 🔗 Leggi su Ultimora.news

Segui gli aggiornamenti su Oroscopo.

© Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni settimana dal 13 al 19 luglio 2026, con classifica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

OROSCOPO PAOLO FOX Settimana DEL 16 AL 22 MARZO 2026

Notizie e thread social correlati

Oroscopo Paolo Fox: previsioni settimana dal 6 al 12 luglio 2026, con classificaL'oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 6 al 12 luglio 2026 indica che Venere in Vergine favorisce questo segno, assegnandogli il massimo...

Oroscopo Paolo Fox: previsioni settimana dal 25 al 31 maggio 2026, con classificaNella settimana dal 25 al 31 maggio 2026, Venere e Giove si trovano entrambi nella casa del Cancro, rendendo questo segno tra i più favoriti del...

Temi più discussi: L'oroscopo di oggi di Paolo Fox, le previsioni del 12 luglio 2026 per ogni segno; L'oroscopo di Paolo Fox per martedì 7 giugno: una giornata tra svolte e conferme, ma attenzione alle forzature. Ecco il segno più fortunato; Oroscopo della settimana dal 6 luglio al 12 luglio di Paolo Fox; Oroscopo Acquario Paolo Fox di oggi: le previsioni del 11 luglio.

#Oroscopo di Paolo Fox di oggi [GIORNOSETTIMANA] #[GIORNOMESE], le previsioni segno per segno x.com

Oroscopo Leone di oggi 12 luglioConsulta l'oroscopo Leone a cura di Paolo Fox di oggi, 12 luglio: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ... corriere.it

Oroscopo Paolo Fox di oggi: le previsioni di giovedì 9 luglio 2026Oroscopo Paolo Fox di oggi: 9 luglio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo del noto astrologo di Rai2 e del programma I Fatti Vostri ... superguidatv.it