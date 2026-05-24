Oroscopo Paolo Fox | previsioni settimana dal 25 al 31 maggio 2026 con classifica

Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 25 al 31 maggio 2026? Partiamo dicendo che Venere e Giove si trovano entrambi nella casa del Cancro, che infatti è tra i segni favoriti di quest'ultima settimana del mese. Anche il Toro e il Gemelli ottengono le 5 fatidiche stelle da Fox: approfondiamo. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 25 al 31 maggio 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: Le prossime giornate richiedono sangue freddo e parole misurate, soprattutto tra martedì e mercoledì, quando alcune tensioni potrebbero riemergere in superficie. Se vivete una relazione stabile, sarà il momento giusto per affrontare discorsi lasciati a metà e recuperare una sintonia più autentica. 🔗 Leggi su Ultimora.news

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OROSCOPO PAOLO FOX Settimana DEL 16 AL 22 MARZO 2026

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