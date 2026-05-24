Oroscopo Paolo Fox | previsioni settimana dal 25 al 31 maggio 2026 con classifica

Da ultimora.news 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella settimana dal 25 al 31 maggio 2026, Venere e Giove si trovano entrambi nella casa del Cancro, rendendo questo segno tra i più favoriti del periodo.

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Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 25 al 31 maggio 2026? Partiamo dicendo che Venere e Giove si trovano entrambi nella casa del Cancro, che infatti è tra i segni favoriti di quest'ultima settimana del mese. Anche il Toro e il Gemelli ottengono le 5 fatidiche stelle da Fox: approfondiamo. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 25 al 31 maggio 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: Le prossime giornate richiedono sangue freddo e parole misurate, soprattutto tra martedì e mercoledì, quando alcune tensioni potrebbero riemergere in superficie. Se vivete una relazione stabile, sarà il momento giusto per affrontare discorsi lasciati a metà e recuperare una sintonia più autentica. 🔗 Leggi su Ultimora.news

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