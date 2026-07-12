Oroscopo | cosa dicono le stelle di Joss nella settimana dal 13 al 19 luglio

L’astrologo Joss ci racconta nel suo reel quali sono i segni up e quelli down di questa terza settimana di luglio dominata dal Cancro. Se anche voi siete curiosi di scoprire cosa dicono le stelle per il vostro segno zodiacale, nella settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 luglio 2026, non potete perdere il reel di Joss e i suoi consigli sull’oroscopo per affrontare al meglio questa terza decade del mese estivo che vede protagonista il Cancro. Tra segni up e down, qualcuno resta sempre in bilico: chi sarà? L’oroscopo di Joss per Novella 2000 ci racconta di una settimana, quella dal 13 al 19 luglio, altalenante per parecchi segni zodiacali. Tra coloro chiamati alla prudenza, troviamo i Pesci, i Gemelli, il Sagittario e il Capricorno. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Oroscopo della Settimana di Joss dal 6 al 12 Luglio

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