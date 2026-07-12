Oroscopo Cancro della settimana dal 13 al 19 luglio 2026 | Luna Nuova nel segno e Giove nella casa del valore
La Luna Nuova nel segno del Cancro questa settimana segna l'inizio di un nuovo ciclo, mentre Giove si trova nella casa del valore, influenzando le decisioni e le percezioni di sé. La stagione estiva porta temperature elevate e giornate in cui molte persone preparano le valigie. Gli astri indicano un periodo di cambiamenti e riflessioni, con energie che favoriscono nuovi inizi e valutazioni personali.
L'oroscopo del Cancro della settimana dal 13 al 19 luglio 2026 ti trova nel pieno della tua stagione, con il caldo che ormai decide le giornate e le valigie mezze fatte in corridoio. Martedì la Luna Nuova nasce nel tuo segno: è la settimana in cui si semina. E per la prima volta in dodici anni, quello che semini ha un posto dove andare a maturare. Firma: Artemide – Aggiornato il 12 luglio 2026 Come sta il cielo per il Cancro questa settimana Lunedì 13, alle 3:25 del mattino, il Sole e Mercurio si sovrappongono esattamente nel tuo segno. È il cazimi: il punto centrale del viaggio all'indietro che Mercurio sta facendo nel Cancro dal 29 giugno e che finirà il 24 luglio. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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Oroscopo della Settimana 13-19 Luglio 2026. Luna Nuova in Cancro!
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