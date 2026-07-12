La Luna Nuova nel segno del Cancro questa settimana segna l'inizio di un nuovo ciclo, mentre Giove si trova nella casa del valore, influenzando le decisioni e le percezioni di sé. La stagione estiva porta temperature elevate e giornate in cui molte persone preparano le valigie. Gli astri indicano un periodo di cambiamenti e riflessioni, con energie che favoriscono nuovi inizi e valutazioni personali.

L'oroscopo del Cancro della settimana dal 13 al 19 luglio 2026 ti trova nel pieno della tua stagione, con il caldo che ormai decide le giornate e le valigie mezze fatte in corridoio. Martedì la Luna Nuova nasce nel tuo segno: è la settimana in cui si semina. E per la prima volta in dodici anni, quello che semini ha un posto dove andare a maturare. Firma: Artemide – Aggiornato il 12 luglio 2026 Come sta il cielo per il Cancro questa settimana Lunedì 13, alle 3:25 del mattino, il Sole e Mercurio si sovrappongono esattamente nel tuo segno. È il cazimi: il punto centrale del viaggio all'indietro che Mercurio sta facendo nel Cancro dal 29 giugno e che finirà il 24 luglio. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Oroscopo Cancro della settimana dal 13 al 19 luglio 2026: Luna Nuova nel segno e Giove nella casa del valore

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Oroscopo della Settimana 13-19 Luglio 2026. Luna Nuova in Cancro!

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