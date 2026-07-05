Oroscopo | cosa dicono le stelle di Joss nella settimana dal 6 al 12 luglio

L’astrologo Joss ha annunciato i segni zodiacali favoriti e sfavoriti nella settimana dal 6 al 12 luglio, con il Cancro al centro dell’attenzione. Secondo le previsioni, alcuni segni avranno maggiori opportunità, mentre altri potrebbero incontrare ostacoli. Le indicazioni si basano sulla posizione dei pianeti e sui movimenti celesti di questa fase. Non sono stati forniti dettagli specifici sui segni coinvolti o sulle influenze planetarie.

L’astrologo Joss ci racconta nel suo reel quali sono i segni up e quelli down di questa seconda settimana di luglio dominata dal Cancro. Se anche voi siete curiosi di scoprire cosa dicono le stelle per il vostro segno zodiacale, nella settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 luglio 2026, non potete perdere il reel di Joss e i suoi consigli dell’oroscopo per affrontare al meglio questa seconda decade del mese estivo che vede protagonista il Cancro. Tra segni up e down, qualcuno resta sempre in bilico: chi sarà? Visibilia Editrice S.r.l. con sede in Via Privata Giovannino De Grassi 1212A, 20123 Milano. Capitale sociale € 100.000,00 I.V. - C.F. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Oroscopo della Settimana di Joss dal 6 al 12 Aprile

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