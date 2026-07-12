Dopo giorni di polemiche e proteste, il sindaco di New York ha deciso di ripristinare Little Italy sulla mappa ufficiale delle enclave degli immigrati, in vista dei Mondiali di calcio. La decisione è arrivata in seguito alla rivolta degli italoamericani, che hanno espresso orgoglio per le radici italiane. La mappa, che aveva escluso l’area, tornerà a indicare il quartiere come parte delle zone di immigrazione storiche della città.

L’orgoglio italiano, almeno questa volta, ha avuto la meglio. Dopo giorni di polemiche e proteste, il sindaco di New York Zohran Mamdani è stato costretto a fare un passo indietro: Little Italy tornerà sulla mappa ufficiale delle “enclave degli immigrati” della Grande Mela, predisposta per orientare i visitatori in vista dei Mondiali di calcio. Una retromarcia che arriva dopo un’ondata di critiche da parte della comunità italoamericana, incredula davanti all’assenza del quartiere più celebre della storia dell’emigrazione italiana negli Stati Uniti. Nella cartina comparivano infatti trenta aree, tra cui Koreatown, Little Pakistan, Little Yemen e Little Palestine, mentre erano sparite realtà storiche come Little Italy, insieme ai quartieri simbolo delle comunità irlandese ed ebraica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Orgoglio tricolore a New York: la rivolta degli italoamericani costringe Mamdani al dietrofront

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