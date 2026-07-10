New York la rabbia degli italoamericani | Mamdani ha cancellato Little Italy ci odia

A New York, alcune organizzazioni italoamericane hanno protestato contro il sindaco, accusandolo di aver escluso il quartiere di Little Italy da mappe che evidenziano le enclave degli immigrati. Le associazioni sostengono che questa scelta non sia un semplice errore burocratico, ma un atto di ostilità nei confronti della comunità. La questione ha suscitato reazioni di rabbia e disappunto tra gli abitanti e i rappresentanti delle organizzazioni coinvolte.

«Non è un errore burocratico, ci odia». A New York è scoppiata la protesta di alcune organizzazioni italoamericane contro il sindaco Zohran Mamdani, accusato di avere escluso Little Italy da una serie di mappe illustrate dedicate alle enclave degli immigrati nella città. Ad attaccare il primo cittadino è stata soprattutto la Italian American Civil Rights League, che in una nota ha definito l’assenza dello storico quartiere italiano una scelta deliberata e offensiva. Secondo l’associazione, Mamdani avrebbe ignorato un luogo considerato «sacro» per la comunità italoamericana e mostrato più volte ostilità verso la sua storia e i suoi simboli.... 🔗 Leggi su Open.online

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