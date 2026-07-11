Un ricercatore ha pubblicato una mappa degli immigrati a New York, escludendo gli italiani. La mappa ha suscitato reazioni di sdegno tra gli oriundi, che hanno criticato l’assenza, sottolineando che l’immigrazione italiana ha contribuito alla città. Fratelli d’Italia ha chiesto che il Comune intervenga per correggere la rappresentazione. La mappa, secondo il ricercatore, si basa su dati ufficiali, ma la scelta di escludere alcuni gruppi ha generato polemiche.

Gli oriundi furiosi: «Ci odia, ma l’America non l’hanno fatta gli ugandesi». Fdi protesta: «Il Comune deve rimediare subito». Che difetto hanno gli italoamericani? Non essere musulmani? Non essere «colorati»? Fanno sfilare troppi santi e Madonne e troppi pochi carri del gay pride? Immaginiamo che i loro connotati etnici e culturali non siano molto diversi da quelli dei russofoni di Little Odessa, a Brooklyn. Eppure, a differenza di questi ultimi, i discendenti dei nostri connazionali sono stati esclusi dalla mappa dei quartieri di immigrati a New York, appena elaborata dalla nuova amministrazione di Zorhan Mamdani, il sindaco islamocomunista che ha mandato in visibilio la sinistra – Elly Schlein in testa – quando ha vinto le elezioni promettendo che anche i ricchi avrebbero pianto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Mamdani fa la mappa degli immigrati a New York e rimuove gli italiani

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Mamdanis map of NYC immigrant neighborhoods outrages Italian community

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Qualcuno spieghi al Sindaco di New York che a toccare gli italiani si rischia sempre un'offerta che non si può rifiutare! Il sindaco Zohran Mamdani pensava di fare il fenomeno cancellando Little Italy dalla mappa ufficiale di New York, magari convinto che foss x.com

Mappa degli enclave di immigrati di New York City rilasciata dall'ufficio del sindaco Zohran Mamdani reddit

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