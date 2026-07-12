L'Ordine dei medici ha dichiarato che, nella loro regione, le procedure per la prescrizione di Fentanyl sono trasparenti e non ci sono problemi. La comunicazione si riferisce alla sicurezza e alla corretta gestione di questo farmaco, che viene prescritto secondo le norme vigenti. La questione delle prescrizioni di Fentanyl, in questa area, non desta preoccupazioni. La dichiarazione mira a rassicurare sulla regolarità delle pratiche e sull’assenza di criticità legate all’uso del farmaco.

"Almeno alle nostre latitudini, la questione legata alle prescrizioni di Fentanyl fortunatamente non rappresenta un problema". A rassicurare sull’uso di un prodotto oppiaceo diventato parte, talvolta, di un mix estremamente pericoloso se non utilizzato e prescritto per scopi medici, è il dottor Umberto Quiriconi (nella foto), presidente dell’ Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Lucca. "La situazione sento di poter dire che è sotto controllo – afferma il presidente –; il furto di fiale avvenuto a Roma ha comunque dell’incredibile perchè a fronte di un basso costo di produzione del farmaco – prosegue il medico – purtroppo reperibile anche sul web, riesce difficile capire come gli autori del furto abbiano deciso di andare a mettere le mani proprio all’ ospedale israelitico, con tutti i rischi che questo comporta". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ordine medici: "Procedure trasparenti"

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