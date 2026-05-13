Hantavirus arrivano le linee guida della Regione | ecco le procedure per Asl e medici

La Regione ha pubblicato le nuove linee guida relative all'Hantavirus, specificando le modalità di contagio e le procedure da adottare in caso di sospetti. Le indicazioni riguardano le attività delle aziende sanitarie locali e dei medici, con dettagli sulle pratiche da seguire per riconoscere e gestire eventuali casi. Il documento fornisce anche le istruzioni per le verifiche e le misure di prevenzione da adottare sul territorio.

Dalle possibili modalità di contagio alle procedure da seguire in presenza di eventuali casi sospetti. Il Dipartimento Salute della Regione Puglia ha inviato ad Asl, aziende ospedaliere, Ircss di Puglia, ma anche a farmacie e medici di medicina generale, un documento con le indicazioni di tipo.🔗 Leggi su Baritoday.it

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