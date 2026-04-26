Contenimento delle nutrie il Veneto accelera sugli interventi | Risposte entro 48 ore e procedure trasparenti

Il Veneto ha avviato un programma più rapido per il contenimento delle nutrie, con l’obiettivo di garantire risposte entro 48 ore e procedure chiare. Mercoledì 22 aprile si è tenuto un incontro tecnico-operativo presso la sede regionale, dedicato alla gestione di questa specie. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle autorità locali e tecnici, concentrandosi sulle misure da adottare per affrontare la problematica.

Nella sede della Regione Veneto si è svolto mercoledì 22 aprile un incontro tecnico-operativo dedicato al tema del contenimento della nutria, una delle criticità più rilevanti per il territorio agricolo e la sicurezza idraulica. Attorno al tavolo, l’assessore regionale all’agricoltura Dario Bond.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Nutrie e piccioni, ripartono le azioni di contenimento: due settimane di interventi autorizzatiL’Amministrazione comunale ha riaperto i termini dedicati al contenimento delle nutrie e dei piccioni sul territorio di Bondeno, stabiliti da due... Ravenna, commissariato il conservatorio Verdi. “Procedure non sempre chiare e trasparenti”Ravenna, 17 febbraio 2026 – Un decreto di commissariamento con relativa sospensione della procedura elettorale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Contenimento delle nutrie, il Veneto accelera sugli interventi: Risposte entro 48 ore e procedure trasparenti; Fauna selvatica e specie invasive; Regione Veneto, incontro operativo per l’eradicazione della nutria; Fauna selvatica, un tavolo sulla sicurezza. Nutrie, nasce la piattaforma digitale in VenetoUn sistema digitale per gestire in modo più efficace il problema delle nutrie. È la novità presentata in Regione Veneto durante un incontro operativo promosso dall’assessore all’agricoltura Dario Bond ... polesine24.it Guerra a nutrie e piccioni. C’è l’ordinanza del sindacoBondeno, il primo cittadino ha riaperto i termini per la caccia a questi animali Sono specie dannose che causano problemi sia idrogeologici che sanitari. Si riaprono i termini dedicati al ... ilrestodelcarlino.it Torna negli studi di RadioDanza nel salotto artistico “Area di Contenimento” condotto da Gabriele Cantando Pascali, Donatella Busini, questa volta in veste di produttrice con la sua Ipazia Production per presentare “Le Agrae Pontinae”, evento di stand up tutta - facebook.com facebook