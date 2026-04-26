Contenimento delle nutrie il Veneto accelera sugli interventi | Risposte entro 48 ore e procedure trasparenti

Da veronasera.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Veneto ha avviato un programma più rapido per il contenimento delle nutrie, con l’obiettivo di garantire risposte entro 48 ore e procedure chiare. Mercoledì 22 aprile si è tenuto un incontro tecnico-operativo presso la sede regionale, dedicato alla gestione di questa specie. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle autorità locali e tecnici, concentrandosi sulle misure da adottare per affrontare la problematica.

Nella sede della Regione Veneto si è svolto mercoledì 22 aprile un incontro tecnico-operativo dedicato al tema del contenimento della nutria, una delle criticità più rilevanti per il territorio agricolo e la sicurezza idraulica. Attorno al tavolo, l’assessore regionale all’agricoltura Dario Bond.🔗 Leggi su Veronasera.it

Notizie correlate

Nutrie e piccioni, ripartono le azioni di contenimento: due settimane di interventi autorizzatiL’Amministrazione comunale ha riaperto i termini dedicati al contenimento delle nutrie e dei piccioni sul territorio di Bondeno, stabiliti da due...

Ravenna, commissariato il conservatorio Verdi. “Procedure non sempre chiare e trasparenti”Ravenna, 17 febbraio 2026 – Un decreto di commissariamento con relativa sospensione della procedura elettorale.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Contenimento delle nutrie, il Veneto accelera sugli interventi: Risposte entro 48 ore e procedure trasparenti; Fauna selvatica e specie invasive; Regione Veneto, incontro operativo per l’eradicazione della nutria; Fauna selvatica, un tavolo sulla sicurezza.

contenimento delle nutrie ilNutrie, nasce la piattaforma digitale in VenetoUn sistema digitale per gestire in modo più efficace il problema delle nutrie. È la novità presentata in Regione Veneto durante un incontro operativo promosso dall’assessore all’agricoltura Dario Bond ... polesine24.it

Guerra a nutrie e piccioni. C’è l’ordinanza del sindacoBondeno, il primo cittadino ha riaperto i termini per la caccia a questi animali Sono specie dannose che causano problemi sia idrogeologici che sanitari. Si riaprono i termini dedicati al ... ilrestodelcarlino.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.