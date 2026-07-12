Ordine d’arrivo MotoGP GP Germania 2026 | risultati e classifica gara
Il Gran Premio della Germania di MotoGP si è concluso domenica 12 luglio sul circuito del Sachsenring, con una gara di 30 giri. La corsa ha visto il primo posto di un pilota che ha preceduto gli altri in classifica. La classifica finale include i risultati dei primi classificati, con dettagli sui tempi e posizioni di ogni concorrente. La gara ha rappresentato l’undicesima tappa del campionato 2026.
Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi oggi, domenica 12 luglio, il fine settimana del GP della Germania, con la consueta gara lunga di 30 giri, che si è disputata sul circuito del Sachsenring, valida per l’ undicesima tappa del calendario della MotoGP. ORDINE D’ARRIVO GARA GP GERMANIA MOTOGP 2026. Classifica a 5 giri dal termine 1 Marc Marquez Ducati 2 Raul Fernandez Aprilia +1.761 3 Ai Ogura Aprilia +2.434 4 Pedro Acosta KTM +3.357 5 Jorge Martin Aprilia +7.029 6 Francesco Bagnaia Ducati +7.770 7 Fabio Quartararo Yamaha +11.507 8 Jack Miller Yamaha +12.258 9 Luca Marini Honda +12.711 10 Brad Binder KTM +13.244 11 Diogo Moreira Honda +13.623 12 Enea Bastianini KTM +13. 🔗 Leggi su Oasport.it
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