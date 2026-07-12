Ordine d’arrivo MotoGP GP Germania 2026 | risultati e classifica gara

Notizia in breve

Il Gran Premio della Germania di MotoGP si è concluso domenica 12 luglio sul circuito del Sachsenring, con una gara di 30 giri. La corsa ha visto il primo posto di un pilota che ha preceduto gli altri in classifica. La classifica finale include i risultati dei primi classificati, con dettagli sui tempi e posizioni di ogni concorrente. La gara ha rappresentato l’undicesima tappa del campionato 2026.