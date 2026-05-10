Ordine d’arrivo MotoGP GP Francia 2026 | risultati e classifica gara

Domenica 10 maggio si è disputato il Gran Premio della Francia al Circuito di Le Mans, quinta tappa del campionato MotoGP 2026. La gara si è svolta sulla distanza di 27 giri e ha visto la partecipazione di piloti provenienti da diversi team. Al termine dei 27 giri, la classifica finale ha determinato l’ordine di arrivo, con i risultati ufficiali pubblicati dopo la bandiera a scacchi.

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Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 10 maggio il fine settimana del GP della Francia, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri del Circuito di Le Mans, valida per la quinta tappa del calendario di MotoGP. ORDINE D’ARRIVO MOTOGP GARA GP FRANCIA 2026. Classifica a 7 giri dal termine 1 M. Bezzecchi 26’31.830 2 J. Martin +1.639 3 P. Acosta +1.900 4 F. Di Giannantonio +3.257 5 A. Ogura +3.479 6 F. Quartararo +4.727 7 J. Mir +4.915 8 E. Bastianini +5.911 9 R. Fernandez +6.934 10 F. Aldeguer +8.898 11 L. Marini +9.226 12 B. Binder +10.509 13 J. Zarco +10.681 14 T. Razgatlioglu +22.589 15 J. Miller +22.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Francia 2026: risultati e classifica gara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ordine d’arrivo MotoGP, GP Thailandia 2026: risultati e classifica garaLIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi in fuga solitaria! Marquez in grande difficoltà, Bagnaia anonimo Quando la prossima gara di... Ordine d’arrivo MotoGP, GP Brasile 2026: risultati e classifica garaIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 22 marzo il fine settimana del GP del Brasile, con la consueta gara lunga, che si è disputata... Argomenti più discussi: Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Francia 2026: Bezzecchi e Bagnaia sul podio, Mondiale apertissimo; MotoGp, ordine d'arrivo gara Sprint Gp Francia e classifica Mondiale; MotoGP Francia, Sprint: Martin-show, poi Pecco e Bez. Paura per Marquez; MotoGp, ordine d’arrivo gara Sprint Gp Francia e classifica Mondiale.