Ordine d’arrivo MotoGP GP Spagna 2026 | risultati e classifica gara

Domenica 26 aprile si è disputato il Gran Premio della Spagna, quarta tappa del campionato MotoGP 2026, sul circuito di Jerez. La gara si è svolta su una distanza di 25 giri e ha visto la conclusione della competizione con l’ordine di arrivo ufficiale. I piloti si sono sfidati lungo il tracciato, facendo registrare i risultati e la classifica finale della gara.

Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 26 aprile il fine settimana del GP della Spagna, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 25 giri del Circuito Ángel Nieto di Jerez, valida per la quarta tappa del calendario di MotoGP. ORDINE D’ARRIVO MOTOGP GARA GP SPAGNA 2026. Classifica a 7 giri dalla conclusione 1 A. Marquez 21’21.581 2 M. Bezzecchi +2.084 3 F. Di Giannantonio +2.905 4 J. Martin +4.290 5 J. Zarco +5.505 6 R. Fernandez +6.185 7 E. Bastianini +8.495 8 A. Ogura +8.741 9 F. Aldeguer +12.935 10 P. Acosta +13.621 11 B. Binder +14.278 12 F. Quartararo +16.582 13 F. Morbidelli +16.884 14 A. Rins +17.751 15 L.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Spagna 2026: risultati e classifica gara F1, GP del Giappone, la sintesi lunga della gara a Suzuka Notizie correlate Ordine d’arrivo MotoGP, GP Thailandia 2026: risultati e classifica garaLIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi in fuga solitaria! Marquez in grande difficoltà, Bagnaia anonimo Quando la prossima gara di... Ordine d’arrivo MotoGP, GP Brasile 2026: risultati e classifica garaIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 22 marzo il fine settimana del GP del Brasile, con la consueta gara lunga, che si è disputata... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: Marc Marquez vince con una caduta! Bagnaia sul podio, Bezzecchi amaro; MotoGP Jerez, Classifica Prove: super Alex Marquez! Bez 3° tra Diggia e Marc; MotoGP Jerez: Marc Marquez cade e poi vince una folle Sprint, disastro Aprilia; Caos-pioggia a Jerez: Ducati fa doppietta con Marquez e Bagnaia. Ordine d’arrivo MotoGP, GP Spagna 2026: risultati e classifica garaIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 26 aprile il fine settimana del GP della Spagna, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla ... oasport.it Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: Marc Marquez vince con una caduta! Bagnaia sul podio, Bezzecchi amaroOggi si è disputata la Sprint Race del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. I centauri si ... oasport.it Maxi controlli delle forze dell’ordine a Udine: tutto in regola una discoteca, ma emergono violazioni fiscali e igieniche in un ristorante e gravi irregolarità in una scuola di ballo - facebook.com facebook il servizio d'ordine del pci non avrebbe mai né tollerato né compiuto simili ricinate. x.com