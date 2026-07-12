Ordigno bellico in spiaggia bonifica completata

Da anteprima24.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le operazioni di rimozione di un ordigno bellico trovato ieri su uno stabilimento balneare a Salerno sono terminate in serata. La bonifica dell’area, situata sul Lido di via Leucosia, è stata completata. La spiaggia è stata evacuata durante le operazioni di sicurezza. Nessun incidente è stato segnalato e l’area è stata restituita alla normale fruizione. Le autorità hanno confermato il termine delle operazioni di rimozione e bonifica.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Le operazioni di rimozione dell’ordigno bellico rinvenuto ieri sullo stabilimento balneare Ludo, Lido di via Leucosia, a Salerno, si sono concluse in serata. Su disposizione della Prefettura, e in coordinamento con la Questura, l’area è stata subito messa in sicurezza: gli agenti della Polizia di Stato hanno presidiato la zona per tutta la durata degli interventi, delimitando il perimetro e evacuando la parte di spiaggia interessata. La bonifica è stata effettuata nella serata dal 21° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano, che ha provveduto alla messa in sicurezza e alla rimozione dell’ordigno con un intervento tempestivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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