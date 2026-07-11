Una spiaggia del lido di Mercatello è stata evacuata nel pomeriggio dopo il ritrovamento di un ordigno residuato bellico. L'oggetto, probabilmente trascinato a riva dal moto ondoso, è stato trovato intorno alle 16. La presenza del presunto ordigno ha portato alla chiusura temporanea dell'area e all’evacuazione delle persone presenti sulla spiaggia. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per le procedure di bonifica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un presunto ordigno residuato bellico, verosimilmente spinto a riva dal moto ondoso, ha fatto scattare questo pomeriggio intorno alle 16 l’evacuazione della spiaggia di Mercatello, nell’area del lido Lido. A notare l’oggetto – parzialmente coperto dalla sabbia e dal materiale portato dal mare – sono stati alcuni bagnanti, che hanno immediatamente allertato il personale della struttura. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha provveduto a delimitare l’area e a mettere in sicurezza l’intera zona, allontanando i presenti e bloccando l’accesso alla spiaggia in attesa dell’arrivo degli artificieri, chiamati a verificare la natura dell’ordigno e a procedere alle operazioni di bonifica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Evacuata la spiaggia di Mercatello: ritrovato ordigno bellico

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