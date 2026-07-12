Operaio morto a Sesto Fiorentino | sciopero provinciale nel settore delle costruzioni

Un operaio è morto a Sesto Fiorentino. Per questa ragione, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Firenze hanno proclamato uno sciopero provinciale nel settore delle costruzioni. La protesta si svolgerà martedì 14 luglio nell’ultima ora di ogni turno di lavoro. La giornata di mobilitazione interessa tutto il settore ed è stata indetta per protestare contro questa morte sul lavoro.

Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Firenze hanno indetto una giornata di protesta dell’intero settore delle costruzioni per martedì 14 luglio, da effettuarsi nell’ultima ora di ogni turno di lavoro. La mobilitazione, spiegano i sindacati in una nota, vuole essere un momento di cordoglio e, allo stesso tempo, una risposta forte all’ennesima tragedia che colpisce il mondo del lavoro. Le tre organizzazioni sindacali esprimono la loro vicinanza alla famiglia del lavoratore scomparso e ribadiscono che “non è più accettabile continuare ad assistere a una sequenza di infortuni gravi e mortali nei cantieri”. “Ogni giorno – dichiarano Luca Vomero (segretario generale Feneal Uil Toscana Coord. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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