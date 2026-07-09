Incidente sul lavoro a Sesto Fiorentino | morto un operaio trvolto da un macchinario

Un operaio di 54 anni, originario della Romania, è morto giovedì 9 luglio a Sesto Fiorentino. La vittima si trovava in un cantiere quando è stato travolto da un macchinario. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Incidente sul lavoro giovedì 9 luglio a Sesto Fiorentino. La vittima è un operaio originario della Romania di 54 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato colpito da un macchinario e sarebbe caduto. A dare l’allarme alcuni colleghi che hanno chiamato il 118: i medici hanno soccorso l’uomo che però è morto durante il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i poliziotti e gli ispettori dell’Asl che ora stanno verificando la situazione. La procura ha disposto l’esame autoptico della vittima. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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