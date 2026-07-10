Luigia Fortunato, 33 anni, è stata uccisa a Loreto, vicino Ancona. La donna è stata colpita con diverse coltellate all’interno della sua abitazione dall’ex compagno di 35 anni. I carabinieri hanno fermato l’uomo poco dopo l’episodio. La vicenda si è svolta in un contesto domestico, senza altri coinvolgimenti. La donna è deceduta sul posto. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’omicidio.

Si chiamava Luigia Fortunato la donna di 33 anni uccisa A Loreto, in provincia di Ancona. La donna è stata assassinata a coltellate dall’ex compagno 35enne. La tragedia si è consumata al culmine di un litigio in un appartamento di via Bramante. L’allarme sarebbe stato dato da alcuni residenti che avrebbero visto l’uomo barcollante in strada, mentre ammetteva di avere ucciso l’ex. Il 35enne è stato fermato dai carabinieri in strada e condotto nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Luigia Fortunato uccisa a Loreto dall’ex Luigia Fortunato era originaria di Cerignola, ma viveva da anni a Loreto dove lavorava come cameriera. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Luigia Fortunato uccisa a Loreto vicino Ancona, coltellate in casa dall'ex compagno: fermato dai carabinieri

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