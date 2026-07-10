Omicidio a Loreto | donna uccisa a coltellate fermato l’ex compagno La diretta

Una donna è stata uccisa a coltellate durante una lite con l'ex compagno in una casa a Loreto, Ancona. L’uomo è stato fermato poco dopo l’episodio. La vittima ha riportato ferite mortali, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’omicidio. Restano da accertare eventuali motivazioni e altri dettagli sulla vicenda.

Loreto (Ancona), 10 luglio 2026 – Choc a Loreto (Ancona), una donna è stata uccisa a coltellate. La morte sarebbe avvenuta in casa al culmine di una lite con l'ex compagno. La vittima, una 33enne, è stata trovata un'abitazione in via Bramante a Loreto. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati (Macerata). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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