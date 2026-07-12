Nella notte tra il 11 e il 12 luglio, un diciannovenne di origine egiziana è stato ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato a Crema.

Crema (Cremona), 12 luglio 2026 – È un diciannovenne di origine egiziane il ragazzo ucciso a coltellate la notte scorsa a Crema, in provincia di Cremona. L' aggressione – stando alle prime informazioni – è avvenuta nel parcheggio del supermercato di viale Repubblica. In base a quanto emerso il giovane sarebbe stato colpito al petto. I soccorsi. Il 19enne avrebbe cercato di allontanarsi, ma si è accasciato dopo aver percorso alcune decine di metri dal luogo dell’aggressione. Il ragazzo (di cui al momento non è nota l’identità) è stato soccorso e trasportato al Pronto soccorso di Crema dove si è spento poco dopo il ricovero. Le indagini dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio a Crema, 19enne ucciso a coltellate: l’aggressione nel parcheggio di un supermercato

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